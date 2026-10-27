На Львівщині жінка скинула чоловіка з горища: він не вижив
На Львівщині будуть судити жінку, яка завдала смертельних травм знайомому. Також будуть судити очевидців, які залишили його помирати без допомоги
Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.
У п'яному стані 51-річна жінка штовхнула свого знайомого через відчинені двері з горища будинку. Чоловік впав з висоти близько 3,5 метрів. Від отриманих травм він помер на місці.
Відомо, що тоді поруч були ще двоє людей: 31-річна жінка та 61-річний чоловік, які теж були п'яні. Як з'ясували правоохоронці, постраждалий після падіння ще був живий, але ніхто йому не допоміг. Жінка, яка виштовхнула чоловіка з горища, лише прикрила його простирадлом, після чого усі пішли з місця події, залишивши травмованого помирати.
"Так, обвинувальні акти щодо двох очевидців події - 31-річної мешканки Дрогобицького району та 61-річного жителя райцентру, скеровані на розгляд суду. Їм інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.136 (Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на строк від двох до п'яти років", - кажуть в поліції.
Нагадаємо, раніше у Дніпрі 14-річний хлопець жорстоко вбив біля банкомата матір двох малолітніх дітей. Мотив убивства не пов'язаний із заволодінням майном чи пограбуванням.