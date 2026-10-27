На Львівщині жінка скинула чоловіка з горища: він не вижив

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На Львівщині будуть судити жінку, яка завдала смертельних травм знайомому. Також будуть судити очевидців, які залишили його помирати без допомоги

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

У п'яному стані 51-річна жінка штовхнула свого знайомого через відчинені двері з горища будинку. Чоловік впав з висоти близько 3,5 метрів. Від отриманих травм він помер на місці.

Відомо, що тоді поруч були ще двоє людей: 31-річна жінка та 61-річний чоловік, які теж були п'яні. Як з'ясували правоохоронці, постраждалий після падіння ще був живий, але ніхто йому не допоміг. Жінка, яка виштовхнула чоловіка з горища, лише прикрила його простирадлом, після чого усі пішли з місця події, залишивши травмованого помирати.

"Так, обвинувальні акти щодо двох очевидців події - 31-річної мешканки Дрогобицького району та 61-річного жителя райцентру, скеровані на розгляд суду. Їм інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.136 (Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на строк від двох до п'яти років", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі 14-річний хлопець жорстоко вбив біля банкомата матір двох малолітніх дітей. Мотив убивства не пов'язаний із заволодінням майном чи пограбуванням.