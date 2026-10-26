Змінили генпрокурора – не змінили господарів
Своє відмовою Ковальський порушив пряму норму КПК, яка зобовʼязує зареєструвати провадження.
Відповів Ковальський так само боягузливо, як колись Кравченко. Мовляв, факти роздачі хабарів НАБУ/САП уже розслідують, тож і реєструвати нічого.
Факти справді розслідують: пʼятеро депутатів "Слуги народу" вже отримали підозри. Але розслідувати будь-що щодо самого Арахамії НАБУ без дозволу генпрокурора не має права. І Ковальський це чудово знає.
Нагадаю, що конверти з хабарями депутатам за голосування, за даними суду, роздавав нардеп із керівництва фракції "Слуга народу". Чи це Арахамія, може встановити лише розслідування. Якого досі НЕМАЄ, бо його блокує вже другий генпрокурор Зеленського поспіль.
Змінили генпрокурора – не змінили господарів. Ковальський прикриває Арахамію, бо служить тим, хто його призначив, а не закону.
Рівно так само робили 18 попередніх генпрокурорів за 35 років незалежності (або їх одразу звільняли).
Бездіяльність Ковальського ми оскаржимо в суді. Але розірвати це коло можна лише чесним конкурсом на генпрокурора з міжнародними експертами – як для керівника САП.