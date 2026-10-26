Український громадський та політичний діяч, блогер, один із засновників та Голова правління Центру протидії корупції

Змінили генпрокурора – не змінили господарів

Тест провалено. В.о. генпрокурора Ковальський відмовився відкривати справу щодо Арахамії за нашою заявою про злочин. Хоча НАБУ бачить у його діях ознаки злочину, про що прямо написали в ОГП.

Тест провалено. В.о. генпрокурора Ковальський відмовився відкривати справу щодо Арахамії за нашою заявою про злочин. Хоча НАБУ бачить у його діях ознаки злочину, про що прямо написали в ОГП.

Фото з відкритих джерел

Своє відмовою Ковальський порушив пряму норму КПК, яка зобовʼязує зареєструвати провадження. Відповів Ковальський так само боягузливо, як колись Кравченко. Мовляв, факти роздачі хабарів НАБУ/САП уже розслідують, тож і реєструвати нічого. Факти справді розслідують: пʼятеро депутатів "Слуги народу" вже отримали підозри. Але розслідувати будь-що щодо самого Арахамії НАБУ без дозволу генпрокурора не має права. І Ковальський це чудово знає. Нагадаю, що конверти з хабарями депутатам за голосування, за даними суду, роздавав нардеп із керівництва фракції "Слуга народу". Чи це Арахамія, може встановити лише розслідування. Якого досі НЕМАЄ, бо його блокує вже другий генпрокурор Зеленського поспіль. Змінили генпрокурора – не змінили господарів. Ковальський прикриває Арахамію, бо служить тим, хто його призначив, а не закону. Рівно так само робили 18 попередніх генпрокурорів за 35 років незалежності (або їх одразу звільняли). Бездіяльність Ковальського ми оскаржимо в суді. Але розірвати це коло можна лише чесним конкурсом на генпрокурора з міжнародними експертами – як для керівника САП.

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