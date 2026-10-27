Прикордонники рознесли на шмаття росіян та їхню техніку
Прикордонники показали свіжі кадри з фронту. Українські дрони знищили і ворожу техніку, і живу силу ворога
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
На відео можна побачити роботу підрозділу "Фенікс". Українські військові дронами знищили техніку та живу силу росіян.
"Маскуйся, ховайся, змінюй маршрут – оптоволокну байдуже. Якщо ціль потрапила в поле зору наших операторів, шанси на порятунок стрімко зменшуються", - кажуть військові.
Нагадаємо, раніше у тимчасово окупованому Криму спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" знищив російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" вартістю близько 15 мільйонів доларів.
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