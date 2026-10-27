У Рівному легковик зіткнувся з маршруткою: четверо травмованих

Фото: поліція Рівненської області

У Рівному внаслідок зіткнення автомобіля Volkswagen Sharan із маршрутним автобусом сполученням "Рівне–Здолбунів" травмувалися четверо людей. Трьох пасажирок маршрутки та водія легковика госпіталізували

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

Дорожньо-транспортна пригода сталася 26 жовтня близько 19:40 на вулиці В’ячеслава Чорновола.

За попередніми даними правоохоронців, 30-річний житель Рівного, керуючи Volkswagen Sharan, раптово виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з маршрутним автобусом під керуванням 56-річного жителя села Богдашів.

До лікарні доправили трьох пасажирок маршрутки. У 64-річної жительки селища Квасилів діагностували рвану рану губи, у 48-річної мешканки Здолбунова — закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Травми ще однієї 48-річної жительки Здолбунова уточнюють.

Також госпіталізували водія легковика, якого направили на операцію.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

За даними поліції, водій маршрутки був тверезий. У водія Volkswagen відібрали зразки крові для проведення відповідних експертиз.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті автомобіль BMW врізався у відбійник. Пасажир загинув на місці, водій втік з місця аварії.