Понад 30 атак за день: росіяни обстріляли три райони Дніпропетровщини

Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж 27 жовтня російські війська понад 30 разів атакували безпілотниками три райони Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, ще четверо дістали поранень. Пошкоджені інфраструктура, заклади освіти, житлові будинки та автомобілі

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, передає RegioNews .

У Дніпрі внаслідок атаки пошкоджені об’єкти інфраструктури та заклади освіти. До лікарні у стані середньої тяжкості доправили чоловіків віком 74 та 36 років. 76-річна жінка лікуватиметься амбулаторно.

На Нікопольщині під ударами були районний центр, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Там пошкоджені адміністративна будівля, автомобіль і багатоквартирний будинок.

У Слов’янській громаді Синельниківського району внаслідок атаки пошкоджена приватна оселя. Загинула людина. Також постраждала 46-річна жінка — її госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, що у ніч на 27 жовтня ворог понад 40 разів атакував п’ять районів Дніпропетровщини безпілотниками та авіабомбами.