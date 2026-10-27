19:55  27 жовтня
У Києві виробника дронів ошукали на 55 тисяч євро
19:07  27 жовтня
На Харківщині чоловік погрожував поліцейським гранатою
17:16  27 жовтня
У Рівному легковик зіткнувся з маршруткою: четверо травмованих
UA | RU
UA | RU
27 жовтня 2026, 23:40

На Волині керівник ГО влаштував схему для ухилянтів

27 жовтня 2026, 23:40
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На Волині судитимуть керівника волинського осередку всеукраїнської громадської організації. Виявилось, що він влаштував незаконне переправлення ухилянтів за кордон

Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, керівник волинського осередку всеукраїнської громадської організації організував переправлення до країн ЄС чоловіків призивного віку. Чоловіків переправляли за кордон як водіїв, які нібито їдуть за гуманітарною допомогою для ЗСУ.

"Всього він уможливив виїзд 9 ухилянтів, забезпечивши внесення відомостей про них до інформаційної системи "Шлях"", - кажуть в прокуратурі.

Нагадаємо, на Вінниччині чоловік одружився з майбутньою тещею заради виїзду за кордон. Фіктивну пару викрили уприкордонники при спробі перетину кордону.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
перетин кордону ухилення від мобілізації прокуратура
В Одесі адвоката підозрюють у схемі з переведенням військового за $3300
27 жовтня 2026, 19:43
15 тисяч за "квиток до Польщі": на Волині викрили канал для ухилянтів
26 жовтня 2026, 17:55
Студенти за 7 тисяч "зеленими": на Харківщині викрили схему ухилення від мобілізації
23 жовтня 2026, 22:20
Всі новини »
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
Дизель все дорожче й дорожче: які цінники на українських АЗС
27 жовтня 2026, 23:55
На Львівщині жінка скинула чоловіка з горища: він не вижив
27 жовтня 2026, 23:25
З окупованої Херсонщини повернули вісьмох дітей: дівчинку змушували співати гімн РФ
27 жовтня 2026, 22:54
На Львівщині водій не пропустив кортеж із загиблим військовим
27 жовтня 2026, 22:50
Прикордонники рознесли на шмаття росіян та їхню техніку
27 жовтня 2026, 22:35
Понад 30 атак за день: росіяни обстріляли три райони Дніпропетровщини
27 жовтня 2026, 22:16
Режим тиші в Олешках триватиме до 1 листопада: порушень поки не фіксували
27 жовтня 2026, 21:58
Відключення світла 28 жовтня: в Укренерго попередили про графіки
27 жовтня 2026, 21:30
У Швеції затримали колишнього депутата Партії Регіонів Дмитра Святаша
27 жовтня 2026, 21:20
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Остап Дроздов
Віктор Шлінчак
Віталій Шабунін
Всі блоги »