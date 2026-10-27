На Волині керівник ГО влаштував схему для ухилянтів

Фото з відкритих джерел

На Волині судитимуть керівника волинського осередку всеукраїнської громадської організації. Виявилось, що він влаштував незаконне переправлення ухилянтів за кордон

Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, керівник волинського осередку всеукраїнської громадської організації організував переправлення до країн ЄС чоловіків призивного віку. Чоловіків переправляли за кордон як водіїв, які нібито їдуть за гуманітарною допомогою для ЗСУ.

"Всього він уможливив виїзд 9 ухилянтів, забезпечивши внесення відомостей про них до інформаційної системи "Шлях"", - кажуть в прокуратурі.

Нагадаємо, на Вінниччині чоловік одружився з майбутньою тещею заради виїзду за кордон. Фіктивну пару викрили уприкордонники при спробі перетину кордону.