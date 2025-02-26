ВСУ получили на вооружение боевые дроны "Ведьмак"

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Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ беспилотные авиационные комплексы "Ведьмак" отечественного производства

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Высокоскоростные FPV-дроны "Ведьмак" способны догнать любую колесную технику россиян.

Отмечается, что компактные размеры дронов позволяют нести заряд, мощности которого достаточно для эффективного поражения бронетехники и защищенных огневых позиций оккупантов.

"При этом коптер развивает значительную скорость и может резко маневрировать. "Птички" комплекса работают днем и ночью, выявляя и распознавая типичные вражеские цели", — говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, на вооружение ВСУ поступили новые FPV-дроны "ZEUS" и "HADES".

Ранее Министерство обороны допустило к использованию в подразделениях ВСУ беспилотный авиационный комплекс "Громило" украинского производства.

Также недавно на вооружение ВСУ поступил беспилотный авиакомплекс "Poseidon".