Дизель все дорожче й дорожче: які цінники на українських АЗС

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В Україні ціни на пальне лишаються нестабільними. Особливо відчутно дорожчає дизель та автогаз

Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.

Станом на 27 жовтня середні ціни на АЗС в Україні такі:

бензин А-95 преміум – 93,89 гривні за літр (+0,05 гривні);

бензин А-95 – 90,09 гривні за літр (+0,04 гривні);

бензин А-92 – 86,44 гривні за літр (без змін);

дизпальне – 103,93 гривні за літр (+0,21 гривні);

автогаз – 55,62 гривні за літр (+0,67 гривні).

Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.