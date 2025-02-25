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25 лютого 2025, 18:55

На Сумщині прикордонники знищили російський комплекс спостереження "Муром-М"

25 лютого 2025, 18:55
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фото: ДПСУ
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На Сумському напрямку прикордонники разом з іншими складовими Сил оборони виявили та знищили ворожий комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М"

Відео ураження ворожого спецобладнання окупантів оприлюднила Держприкордонслужба, передає RegioNews.

"За допомогою нього загарбники вели спостереження за певною ділянкою української території", — зазначили в ДПСУ.

Як відомо, "Муром-М" — це російський комплекс, призначений для цілодобового дистанційного відеотепловізійного спостереження, контролю та охорони відкритих ділянок місцевості, підступів, периметрів та шляхів пересування до об'єктів. Він має тепловізор та камеру із зумом. Комплекс може працювати автономно з високих об'єктів.

Нагадаємо, раніше на одному з напрямків фронту підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ вперше виявили та знищили рідкісну розробку КНДР — самохідну артилерійську установку М1978 "Коксан".

РФ війна прикордонники обладнання окупанти Сумська область втрати росіян Муром-М
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