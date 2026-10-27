Відключення світла 28 жовтня: в Укренерго попередили про графіки

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У середу, 28 жовтня, в Україні діятимуть обмеження споживання електроенергії. В Укренерго попередили, якими будуть графіки

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

28 жовтня в частині регіонів будуть запроваджені такі обмеження споживання електроенергії:

• 06:00 – 23:59 — графіки обмеження потужності для промисловості;



• 06:00 – 23:59 — графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1.5 до 2.5 черги).

"Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - попередили енергетики.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що лише за одну ніч російські атаки пошкодили понад 10 об’єктів енергетичної інфраструктури. Щонайменше 550 тисяч сімей залишилися без світла.