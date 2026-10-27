З окупованої Херсонщини повернули вісьмох дітей: дівчинку змушували співати гімн РФ

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Ще вісьмох дітей віком від 7 до 16 років вдалося повернути з тимчасово окупованої частини Херсонської області на підконтрольну Україні територію. Серед них — дев’ятирічна дівчинка, яку, за словами місцевої влади, змушували навчатися в окупаційній школі, співати гімн Росії та писати листи російським військовим

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає RegioNews .

Серед повернутих дітей — п’ятеро дівчаток і троє хлопчиків. За словами Прокудіна, дев’ятирічну дівчинку примусово залучили до російських пропагандистських рухів. В окупаційній школі, яку вона мала відвідувати, повністю заборонили українську мову. Дитину також змушували співати гімн РФ і писати листи російським військовим.

Нині всі восьмеро дітей перебувають у безпеці. Вони проходять реінтеграцію в центрах "Надії та відновлення", де отримують психологічну підтримку й допомогу з відновлення документів.

Повернути дітей вдалося за сприяння благодійної організації Save Ukraine у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA.

За даними Олександра Прокудіна, від початку 2026 року з тимчасово окупованої частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію повернули вже 243 дитини.

Нагадаємо, що із тимчасово окупованої частини Херсонської області на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще п’ятьох дітей віком від 15 до 17 років. Серед них — дві дівчинки та троє хлопців.