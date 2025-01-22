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22 січня 2025, 17:41

До використання у ЗСУ допустили безпілотний авіакомплекс Poseidon

22 січня 2025, 17:41
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фото: Міноборони
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Міноборони кодифікувало і допустило до використання у підрозділах Сил оборони безпілотний авіаційний комплекс Poseidon вітчизняного виробництва

Про це повідомляє пресслужба оборого відомства, інформує RegioNews.

Комплекс призначений для виконання низки спеціальних завдань. Літальні апарати комплексу мають електродвигуни та сучасну навігаційну систему. Він виконує завдання при температурі від −20 °С до +45 °С, навіть, під час сильного вітру. Заряду акумуляторів вистачає на кілька годин безперервної роботи.

Зазначається, що робоча висота цих безпілотників поза зоною досяжності багатьох вогневих засобів протиповітряної оборони ворога.

Нагадаємо, протягом минулого року Міністерство оборони допустило до використання у ЗСУ близько 30 нових зразків стрілецького озброєння та майже 10 зразків гранатометів.

війна Міноборони безпілотний авіакомплекс Сили оборони Poseidon
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