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27 жовтня 2026, 19:55

У Києві виробника дронів ошукали на 55 тисяч євро

27 жовтня 2026, 19:55
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Фото: Національна поліція
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У Києві двоє адвокатів отримали підозри. Вони обманули виробника дронів для ЗСУ

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Адвокати надавали чоловіку юридичні послуги. Вони переконали чоловіка, що проти нього нібито відкрито кримінальне провадження, а саме підприємство можуть позбавити статусу критично важливого. Для "допомоги" вони вимагали в нього 55 тисяч євро. Підприємець передав їм гроші.

"На цьому фігуранти не зупинилися й продовжили наполягати на тому, що незабаром планується проведення інших слідчих дій. Для того, щоб чоловік міг уникнути подальшого кримінального переслідування, адвокати зажадали від нього ще 150 000$", - кажуть в поліцїі.

Адвокати отримали підозри.

Нагадаємо, раніше київські правоохоронці викрили шахраїв, які заволоділи понад 2 млн грн під виглядом продажу дронів для ЗСУ. До афери були причетні дві мешканки Одещини та киянин.

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