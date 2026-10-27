У Києві виробника дронів ошукали на 55 тисяч євро

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Адвокати надавали чоловіку юридичні послуги. Вони переконали чоловіка, що проти нього нібито відкрито кримінальне провадження, а саме підприємство можуть позбавити статусу критично важливого. Для "допомоги" вони вимагали в нього 55 тисяч євро. Підприємець передав їм гроші.

"На цьому фігуранти не зупинилися й продовжили наполягати на тому, що незабаром планується проведення інших слідчих дій. Для того, щоб чоловік міг уникнути подальшого кримінального переслідування, адвокати зажадали від нього ще 150 000$", - кажуть в поліцїі.

Адвокати отримали підозри.

Нагадаємо, раніше київські правоохоронці викрили шахраїв, які заволоділи понад 2 млн грн під виглядом продажу дронів для ЗСУ. До афери були причетні дві мешканки Одещини та киянин.