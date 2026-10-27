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Борислав Береза український політик, громадський діяч, фігурант антикорупційних розслідувань, колишній народний депутат України VIII скликання, з кінця лютого по кінець грудня 2014 року — речник «Правого сектора». info@regionews.ua
27 жовтня 2026, 21:20

У Швеції затримали колишнього депутата Партії Регіонів Дмитра Святаша

27 жовтня 2026, 21:20
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У Швеції затримали Дмитра Святаша, який отримав підозру у держзраді та закликав до змін територіальної цілісності України, за що отримав заочний вирок в Україні.
У Швеції затримали Дмитра Святаша, який отримав підозру у держзраді та закликав до змін територіальної цілісності України, за що отримав заочний вирок в Україні.
Фото з відкритих джерел
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За словами його адвоката Марка Сафаряна, минулого тижня Святаш прибув до Швеції, щоб відвідати концерт Стіві Вандера у Стокгольмі. Під час паспортного контролю ексдепутат, який має і українське, і російське громадянство, пред’явив український паспорт. І це був попандос! Бо по цьому паспорту він був поданий у розшук. Офіційною підставою для відмови у в'їзді, за словами його адвоката, стало рішення Польщі про заборону на повторний в'їзд, внесене до загальної бази даних країн Шенгенської зони.

Тому прикордонна поліція затримала його та відмовила йому у в’їзді до країни. Адвокат Святаша зазначив, що той заперечує проти екстрадиції до України У 2019 році Святаш , за даними українського слідства, втік до РФ, після чого його вперше оголосили у розшук МВС.

Влітку 2024 року його засудили до 12 років позбавлення волі. Святаша визнали винним у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України та шахрайстві на суму 2,2 млрд гривень.

Мене в цьому цікавить лише одне - якого милого от всі ці поцінувачи руського миру пруться до Європи? Звалили до Рашки? То сидіть на своїх болотах та насолоджуйьесь вилами Клязьми та Єкибазтуза. Ні, вони лізуть у цей західний світ. Створюють лайноумови для життя, але самі хочуть насолоджуватися цінностями та комфортом західного світу! На болотах сидіть, тварини!

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