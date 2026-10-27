На Харківщині чоловік погрожував поліцейським гранатою

Фото: поліція Харківської області

У Харківському районі поліцейські затримали 49-річного чоловіка, який під час переслідування дістав гранату та погрожував її застосувати. Правоохоронці провели перемовини й переконали його відмовитися від використання боєприпасу

Про це повідомила поліція Харківщини, передає RegioNews .

Інцидент стався 24 жовтня. Поліцейські помітили мотоцикліста, який порушив правила дорожнього руху та не виконав вимогу зупинитися. Під час переслідування чоловік звернув на польову дорогу, залишив мотоцикл і спробував утекти пішки.

Згодом він дістав із кишені гранату та почав погрожувати її застосуванням. Щоб не допустити людських жертв, патрульні залучили спецпідрозділ КОРД. Під час перемовин правоохоронці переконали чоловіка не використовувати боєприпас і затримали його.

За даними поліції, чоловік незаконно зберігав бойовий припас. Під час обшуку за місцем його проживання правоохоронці також виявили інші боєприпаси.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вину чоловіка має встановити суд.

Нагадаємо, у вересні у Києві чоловік підірвав гранату через неповернутий борг. Внаслідок вибуху обидва учасники конфлікту отримали поранення. Також постраждали троє місцевих мешканців, які сиділи поруч на лавці.