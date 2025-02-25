"Точно не закінчиться у 2025": нардеп Костенко про завершення війни в Україні

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Народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко прокоментував можливість завершення війни у поточному році

Про це він сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE, передає RegioNews.

Очільник оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко зазначив, що не вірить у повне завершення війни у 2025 році. Однак він допустив припинення вогню на деякий час.

За його словами, основним питанням є наскільки довго протримаються такі домовленості, якщо вони будуть.

"Я пережив десятки перемир’їв. Деякі тривали три дні, інші — кілька хвилин або навіть секунд. Поки в Києві говорили про перемир’я, ми в окопах просто сміялися з цього і продовжували бій", — додав нардеп.

Нагадаємо, нещодавнє опитування показало, що більшість поляків хочуть швидкого завершення війни в Україні.