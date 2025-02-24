Угода про копалини: Стефанішина розповіла, на якій стадії перебувають перемовини
Україна та США перебувають на завершальній стадії переговорів щодо угоди про мінерали
Про це повідомила віцепрем'єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в соцмережі X, передає RegioNews.
За її словами, переговори були конструктивними і майже всі ключові деталі узгоджені.
"Ми прагнемо завершити їх якнайшвидше, щоб перейти до підписання угоди. Ми сподіваємося, що лідери США та України зможуть підписати і затвердити її у Вашингтоні якнайшвидше, щоб продемонструвати наші зобов'язання на десятиліття вперед", – повідомила Стефанішина.
Нагадаємо, під час візиту спецпредставника США з питань України Кіта Келлога Україна та США активізували переговори щодо угоди про мінерали.
Високопосадовці США в останні дні тиснули на Зеленського, щоб той підписав угоду. Однак президент України заявив, що в угоді мають бути чіткі гарантії безпеки.
Згодом видання Sky News з посиланням на українські джерела повідомило, що український президент не готовий підписати угоду зі США, оскільки Україна бачить у ній "низку проблемних моментів".
Також у ЗМІ зазначали, що США можуть вимкнути Starlink, якщо Київ не підпише угоду про корисні копалини.
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