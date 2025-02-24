Угода про копалини: Стефанішина розповіла, на якій стадії перебувають перемовини

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Україна та США перебувають на завершальній стадії переговорів щодо угоди про мінерали

Про це повідомила віцепрем'єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в соцмережі X, передає RegioNews.

За її словами, переговори були конструктивними і майже всі ключові деталі узгоджені.

"Ми прагнемо завершити їх якнайшвидше, щоб перейти до підписання угоди. Ми сподіваємося, що лідери США та України зможуть підписати і затвердити її у Вашингтоні якнайшвидше, щоб продемонструвати наші зобов'язання на десятиліття вперед", – повідомила Стефанішина.

Нагадаємо, під час візиту спецпредставника США з питань України Кіта Келлога Україна та США активізували переговори щодо угоди про мінерали.

Високопосадовці США в останні дні тиснули на Зеленського, щоб той підписав угоду. Однак президент України заявив, що в угоді мають бути чіткі гарантії безпеки.

Згодом видання Sky News з посиланням на українські джерела повідомило, що український президент не готовий підписати угоду зі США, оскільки Україна бачить у ній "низку проблемних моментів".

Також у ЗМІ зазначали, що США можуть вимкнути Starlink, якщо Київ не підпише угоду про корисні копалини.

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