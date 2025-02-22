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22 лютого 2025, 12:17

США можуть вимкнути Starlink, якщо Київ не підпише угоду про корисні копалини, - ЗМІ

22 лютого 2025, 12:17
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фото: Depositphotos
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Під час переговорів про угоду щодо доступу американців до українських природних ресурсів представники адміністрації Дональда Трампа порушували питання можливого припинення доступу України до Starlink

Про повідомили Reuters джерела, знайомі з цим питання, передає RegioNews.

Зазначається, що продовження доступу України до Starlink, що належить SpaceX, було піднято під час обговорень між офіційними особами США та України після того, як президент України Володимир Зеленський відхилив початкову пропозицію міністра фінансів США Скотта Бессента.

Це питання знову було порушено під час зустрічі спеціального представника США з питань України Кіта Келлога та Зеленського.

Під час зустрічі Україні повідомили, що їй загрожує неминуче припинення послуги, якщо вона не досягне угоди щодо корисних копалин, повідомило джерело, яке побажало залишитися анонімним, щоб обговорити закриті переговори.

Раніше у ЗМІ повідомляли, Володимир Зеленський може підписати угоду про видобуток корисних копалин із Сполученими Штатами Америки вже сьогодні 22 лютого.

У четвер, 20 лютого, у Києві Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником США по Україні та Росії Кітом Келлогом.

За словами українського президента, говорили про ситуацію на фронті, повернення військовополонених, а також дієві гарантії безпеки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна матиме багато проблем, якщо не підпише угоду щодо доступу до корисних копалин.

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