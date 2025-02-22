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22 лютого 2025, 13:22

Зеленський не готовий підписати угоду зі США щодо корисних копалин, — Sky News

22 лютого 2025, 13:22
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ілюстративне фото: Julia Demaree Nikhinson / AP
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Володимир Зеленський не готовий підписати угоду зі США, оскільки Україна бачить у ній "низку проблемних моментів"

Про це пише Sky News з посиланням на українські джерела, передає RegioNews.

Зазначається, що президент США Дональд Трам вимагав від України згоди на доступ до природних ресурсів країни в обмін на зброю.

Але українське джерело, обізнане з переговорами, повідомило: "Угода ще не готова до підписання, є низка проблемних питань, і в нинішньому вигляді проекту президент не готовий його прийняти".

Нібито на сьогодні проекти не відображають партнерства в угоді, а містять лише "односторонні зобов'язання України".

Водночас, як пише видання, радник із національної безпеки США Майк Волц заявив цього тижня, що угода буде укладена.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ повідомляли, Володимир Зеленський може підписати угоду про видобуток корисних копалин із Сполученими Штатами Америки вже сьогодні 22 лютого.

Також у ЗМІ зазначали, що США можуть вимкнути Starlink, якщо Київ не підпише угоду про корисні копалини.

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