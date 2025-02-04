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04 лютого 2025, 14:41

Про рідкоземельні метали та пропозиції від США

04 лютого 2025, 14:41
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З приводу рідкоземельних металів та пропозицій від США. Читайте книги Трампа. Там все написано. "Ніколи не приймай першу пропозицію"
З приводу рідкоземельних металів та пропозицій від США. Читайте книги Трампа. Там все написано. "Ніколи не приймай першу пропозицію"
фото: ілюстративне
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У нас почали деякі особи стрибати як інідіанці перед "білим паном", показуючи свій комплекс меншовартості. Деякі ідіоти пропонуть віддати надра на 99 років. Ну, прямо як британці нагинуали Китай у 19 сторіччі, коли змусили Гонг-Конг віддати на 97 років.

Видобувати ресурси можна спільно і з Путіним на не підконтрольній Україні території, якщо її він захопить, а там буде американська корпорація. Вони можуть домовитись і без нас.

Наші зустрічні пропозиції повинні лунати приблизно так:

- Кордони 91 року. Бо на Донбасі та Криму теж багато чого є.

- Розподіл прибутку 50 на 50

- Зобов'язання на будівництва заводів, які виробляють кінцеву продукцію, а не просто сировину. Бо гроші основні заробляє той, хто виробляє кінцеву продукцію. А там де добувається сировина залишається купа виритого грунту та проблеми з екологією.

- Мінімум 5000 американських солдатів як постійний контингент на території України.

Тоді це буде виглядати більш вигідно. Бо торгувати надрами та сировиною - це злочин проти економіки та народом України.

Але щоб наші пропозиції звучали більш реалістично - клепати власну зброю та довбати по території Росії. Може ця пропозиція Трампа і не буде актуальною і йому доведеться конкурувати з корпораціями інших країн. Кореї, Японії, Німеччини тощо.

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