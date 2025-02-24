Україна готова до обміну полоненими з РФ у форматі "всіх на всіх", – Зеленський

фото: Офіс Президента

Володимир Зеленський вважає, що сигналом про мир від окупантів може стати звільнення всіх українських полонених

Про це глава держави зазначив сьогодні під час виступу на саміті "Підтримуй Україну", передає RegioNews.

За його словами, масштабне звільнення українських полонених може бути одним зі свідчень завершення війни і відновлення довіри до Росії.

"Завершення війни повинно розпочинатися з кроків, які відновлюють довіру до самої ситуації. Бо довіри до Росії немає", - наголосив він.

Наразі країна-агресор утримує тисячі українців, частина з яких перебуває у полоні з 2014 року.

"РФ повинна відпустити українців. Україна готова до обміну всіх на всіх і це справедливий варіант", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, до Києва з'їхалися світові лідери та керівництво ЄС.

24 лютого у Києві проходить саміт "Підтримуй Україну". У ньому беруть участь представники країн-партнерів і керівництва Євросоюзу.