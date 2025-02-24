Соглашение о ископаемых: Стефанишина рассказала, на какой стадии находятся переговоры

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Украина и США находятся на завершающей стадии переговоров по соглашению о минералах

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в соцсети X, передает RegioNews.

По ее словам, переговоры были конструктивны и почти все ключевые детали согласованы.

"Мы стремимся завершить их как можно скорее, чтобы перейти к подписанию соглашения. Мы надеемся, что лидеры США и Украины смогут подписать и утвердить его в Вашингтоне как можно быстрее, чтобы продемонстрировать наши обязательства на десятилетие вперед", – сообщила Стефанишина.

Напомним, во время визита спецпредставителя США по Украине Кита Келлога Украина и США активизировали переговоры по соглашению о минералах.

Высокопоставленные чиновники США в последние дни давили на Зеленского, чтобы тот подписал соглашение. Однако президент Украины заявил, что у соглашения должны быть четкие гарантии безопасности.

Впоследствии издание Sky News со ссылкой на украинские источники сообщило, что украинский президент не готов подписать соглашение с США , поскольку Украина видит в нем "ряд проблемных моментов".

Также в СМИ отмечали, что США могут отключить Starlink , если Киев не подпишет соглашение о полезных ископаемых.

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