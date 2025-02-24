07:00  24 февраля
В центре Киева действуют ограничения движения транспорта: детали
07:08  24 февраля
В Броварах под Киевом обломки "Шахеда" попали по многоэтажке
14:22  23 февраля
В одном из клубов Киева ночью развлекались под российскую музыку: полиция проводит проверку
UA | RU
UA | RU
24 февраля 2025, 13:48

Соглашение о ископаемых: Стефанишина рассказала, на какой стадии находятся переговоры

24 февраля 2025, 13:48
Читайте також українською мовою
фото: sluga-narodu
Читайте також
українською мовою

Украина и США находятся на завершающей стадии переговоров по соглашению о минералах

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в соцсети X, передает RegioNews.

По ее словам, переговоры были конструктивны и почти все ключевые детали согласованы.

"Мы стремимся завершить их как можно скорее, чтобы перейти к подписанию соглашения. Мы надеемся, что лидеры США и Украины смогут подписать и утвердить его в Вашингтоне как можно быстрее, чтобы продемонстрировать наши обязательства на десятилетие вперед", – сообщила Стефанишина.

Напомним, во время визита спецпредставителя США по Украине Кита Келлога Украина и США активизировали переговоры по соглашению о минералах.

Высокопоставленные чиновники США в последние дни давили на Зеленского, чтобы тот подписал соглашение. Однако президент Украины заявил, что у соглашения должны быть четкие гарантии безопасности.

Впоследствии издание Sky News со ссылкой на украинские источники сообщило, что украинский президент не готов подписать соглашение с США , поскольку Украина видит в нем "ряд проблемных моментов".

Также в СМИ отмечали, что США могут отключить Starlink , если Киев не подпишет соглашение о полезных ископаемых.

Читайте также: О редкоземельных металлах и предложениях от США

редкоземельные металлы сделка Украина США Стефанишина Ольга Витальевна
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
24 февраля 2025, 12:52
Украина готова к обмену пленными с РФ в формате "всех на всех", – Зеленский
24 февраля 2025, 12:01
Зеленский передал Трампу документ о том, как Россия срывала перемирие
24 февраля 2025, 11:41
Все новости »
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
ВР провалила голосование за постановление о поддержке демократии в Украине
24 февраля 2025, 14:02
Стало известно, когда в Киеве могут снять ограничение движения по Южному мосту
24 февраля 2025, 13:42
Пытки и убийства в колонии на Полтавщине: ГБР передало дело в суд
24 февраля 2025, 13:40
В столице более 170 домов остались без отопления: в чем причина
24 февраля 2025, 13:33
Одесский эксдепутат, ехавший с колонной войск РФ в Киев, может сесть на 15 лет
24 февраля 2025, 13:30
Первые 6200 домов в 10 областях: в Украине работают над развитием фонда социального жилья
24 февраля 2025, 13:22
В Киеве с начала полномасштабной войны погибли более 200 гражданских
24 февраля 2025, 13:14
В Киеве открыли первую часть Мемориала украинским разведчикам
24 февраля 2025, 12:53
Сообщники РФ в войне могут заработать деньги, но никогда не получат уважения, – Зеленский
24 февраля 2025, 12:44
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
Все публикации »
Юрий Богданов
Юрий Бутусов
Вадим Денисенко
Все блоги »