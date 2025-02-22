Украина со следующей недели начнет работу с США над соглашением о ископаемых, - Стефанчук
С начала следующей недели украинское правительство начнет серьезно работать над заключением соглашения о полезных ископаемых и гарантиях безопасности с администрацией президента США Дональда Трампа
Об этом сообщает NHK со ссылкой на спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, передает RegioNews.
По его словам, украинское правительство с понедельника начнет работу экспертной группы по подписанию соглашения с США.
Стефанчук отметил, что Украина готова работать с партнерами по поводу полезных ископаемых страны, но хочет получить конкретные гарантии безопасности.
Спикер ВР напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский предложил Соединенным Штатам совместно разрабатывать украинские ископаемые в рамках своего "плана победы" в сентябре прошлого года.
Напомним, ранее в СМИ сообщали, что Владимир Зеленский может подписать соглашение о добыче полезных ископаемых с Соединенными Штатами Америки уже сегодня 22 февраля.
Впоследствии издание Sky News со ссылкой на украинские источники сообщило, что украинский президент не готов подписать соглашение с США, поскольку Украина видит в нем "ряд проблемных моментов".
Также в СМИ отмечали, что США могут отключить Starlink, если Киев не подпишет соглашение о полезных ископаемых.
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