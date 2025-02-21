06:07  21 лютого
Сили оборони вперше знищили в Україні північнокорейську САУ "Коксан"
07:05  21 лютого
На озброєння ЗСУ надійшли нові FPV-дрони
12:23  21 лютого
У мережі показали момент прильоту "Шахеда" у Білій Церкві
UA | RU
UA | RU
21 лютого 2025, 23:50

Українці проти переговорів США та РФ без України - опитування

21 лютого 2025, 23:50
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Більшості українців не подобається ідея переговорів між США та РФ без участі України. При цьому більшість громадян вважають, що війну можна завершити дипломатичним шляхом

Про це повідомляє соціологічна група "Рейтинг", передає RegioNews.

Понад 90% українців проти переговорів США та Росії без участі України. Експерти додали, що, на думку українців, нормалізація стосунків між цими країнами "має позитив передусім для Росії і шкодить як Україні, так і Європейському союзу".

Водночас 64% респондентів вважають необхідними переговори України та РФ. 81% респондентів - впевнені. що війну можна завершити дипломатичним шляхом. 83% українців згодні, що Україна можна погодитися на припинення вогню лише з дієвими гарантіями безпеки.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп казав, що нібито Україна повинна провести вибори президента, щоб мати місце за столом переговорів. При цьому варто підкреслити, що в Україні вибори не проводяться через воєнний стан, який запровадили на тлі російської агресії.

опитування Україна США Росія
Трамп приїде до Путіна 9 травня святкувати "перемогу" - ЗМІ
21 лютого 2025, 21:42
Американці більше вважають диктатором Трампа, аніж Зеленського - опитування
21 лютого 2025, 21:39
Зеленський знову заговорив про досягнення справедливого й тривалого миру
21 лютого 2025, 20:55
Всі новини »
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
СБУ викрило 4 схеми переправлення чоловіків за кордон у різних областях
22 лютого 2025, 00:30
У Рівному п'яний водій протаранив шість авто і втік з місця аварії
21 лютого 2025, 23:28
Соціологи кажуть, що довіра до Зеленського серед українців різко зросла
21 лютого 2025, 21:46
Трамп приїде до Путіна 9 травня святкувати "перемогу" - ЗМІ
21 лютого 2025, 21:42
Американці більше вважають диктатором Трампа, аніж Зеленського - опитування
21 лютого 2025, 21:39
Провела 10 років під окупацією: в Україну вдалося повернути 21-річну дівчину
21 лютого 2025, 21:16
Зеленський знову заговорив про досягнення справедливого й тривалого миру
21 лютого 2025, 20:55
У Хмельницькому викрили чоловіка, який створив сайти з дитячим порно
21 лютого 2025, 20:46
Росія вдарила ракетою по Сумщині, є пошкодження
21 лютого 2025, 20:36
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Всі публікації »
Валерій Пекар
Юрій Богданов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »