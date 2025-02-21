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Більшості українців не подобається ідея переговорів між США та РФ без участі України. При цьому більшість громадян вважають, що війну можна завершити дипломатичним шляхом

Про це повідомляє соціологічна група "Рейтинг", передає RegioNews.

Понад 90% українців проти переговорів США та Росії без участі України. Експерти додали, що, на думку українців, нормалізація стосунків між цими країнами "має позитив передусім для Росії і шкодить як Україні, так і Європейському союзу".

Водночас 64% респондентів вважають необхідними переговори України та РФ. 81% респондентів - впевнені. що війну можна завершити дипломатичним шляхом. 83% українців згодні, що Україна можна погодитися на припинення вогню лише з дієвими гарантіями безпеки.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп казав, що нібито Україна повинна провести вибори президента, щоб мати місце за столом переговорів. При цьому варто підкреслити, що в Україні вибори не проводяться через воєнний стан, який запровадили на тлі російської агресії.