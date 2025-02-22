Зеленський підпише угоду про корисні копалини із США, - ЗМІ

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Президент України Володимир Зеленський може підписати угоду про видобуток корисних копалин із Сполученими Штатами Америки вже 22 лютого

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела, що знайомі із переговорами, передає RegioNews.

Водночас співрозмовник, близький до уряду України, повідомив, що "велику роль" в узгодженні умов угоди відіграв спецпредставник США Кіт Келлог. Він нібито налагодив довірливі стосунки із Зеленським та іншими чиновниками під час триденного візиту до Києва.

У відеозверненні 21 лютого Зеленський зазначив, що українська та американська групи переговорників зараз продовжують роботу над проєктом угоди.

"Ця угода, яка може додати нашим відносинам, і головне – деталі зробити так, щоб це могло спрацювати. Я сподіваюся на результат – справедливий результат", – сказав він.

Нагадаємо, у четвер, 20 лютого, у Києві Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником США по Україні та Росії Кітом Келлогом.

За словами українського президента, говорили про ситуацію на фронті, повернення військовополонених, а також дієві гарантії безпеки.

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