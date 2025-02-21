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21 лютого 2025, 21:42

Трамп приїде до Путіна 9 травня святкувати "перемогу" - ЗМІ

21 лютого 2025, 21:42
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Фото з відкритих джерел
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У ЗМІ стала з'являтися інформація, що президент США Дональд Трамп приїде до диктатора Путіна в Москву. Очікується, що це може статися 9 травня

Про це повідомляє видання Le Point з посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

У виданні зазначили, що Дональд Трамп може приїхати до Москви 9 травня. Там він зустрінеться з диктатором Владіміром Путіним. При цьому вони збираються святкувати нібито "перемогу" у переговорах щодо миру в Україні.

Журналісти звертають увагу, що таким чином Путін може продемонструвати своє початкове порівняння України з нацистами, і, по суті, отримати схвалення.

"Ніколи не забуваймо цей аргумент про "нацистську Україну”, який в очах Путіна виправдовував початок війни. Таким чином, за його словами, через 80 років після перемоги над нацистами, ми тріумфуємо над іншими нацистами", - пише видання.

Слід зазначити, що останніми днями президент США Дональд Трамп скандально висловлюється про Україну та Володимира Зеленського. 21 лютого в коментарі журналістам він заявив, що він не бачить необхідності в присутності президента України на переговорах з РФ. Тако Трамп заявив, що нібито Росію можна було легко "відмовити від нападу".

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