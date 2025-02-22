США могут отключить Starlink, если Киев не подпишет соглашение о полезных ископаемых, - СМИ

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Во время переговоров о соглашении по доступу американцев к украинским природным ресурсам представители администрации Дональда Трампа поднимали вопрос возможного прекращения доступа Украины к Starlink

Об сообщили Reuters источники, знакомые с этим вопрос, передает RegioNews.

Отмечается, что продолжение доступа Украины к Starlink, принадлежащей SpaceX, было поднято в ходе обсуждения между официальными лицами США и Украины после того, как президент Украины Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение министра финансов США Скотта Бессента.

Этот вопрос снова был поднят во время встречи специального представителя США по вопросам Украины Кита Келлога и Зеленского.

Во время встречи Украине сообщили, что ей грозит неизбежное прекращение услуги, если она не достигнет соглашения по поводу полезных ископаемых, сообщил источник, пожелавший остаться анонимным, чтобы обсудить закрытые переговоры.

Ранее в СМИ сообщали, что Владимир Зеленский может подписать соглашение о добыче полезных ископаемых с Соединенными Штатами Америки уже сегодня 22 февраля.

В четверг, 20 февраля, в Киеве Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем США по Украине и России Китом Келлогом.

По словам украинского президента, говорили о ситуации на фронте, возвращении военнопленных, а также действенных гарантиях безопасности.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что у Украины будет много проблем, если не подпишет соглашение о доступе к полезным ископаемым.

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