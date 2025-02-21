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Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ безпілотні авіаційні комплекси "U13" і "U15" українського виробництва

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

Зазначається, що коптери "U13" і "U15" мають потужні електродвигуни. "Пташки" цих комплексів маловразливі для ворожих радіоелектронних засобів протидії, тому їх можна застосовувати за різних метеорологічних умов.

"Дрони цих комплексів призначені для знищення захищених вогневих позицій, бронетехніки та живої сили противника. FPV-дрони U13 і U15 відрізняються розмірами рами та показниками корисного навантаження", — йдеться в повідомленні Міноборони.

Нагадаємо, у лютому парк "пташок" ЗСУ поповнили бойові дрони "BATON".

Нещодавно на озброєння ЗСУ надійшли нові FPV-дрони "ZEUS" і "HADES".

Раніше Міністерство оборони допустило до використання у підрозділах ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс "Громило" українського виробництва.