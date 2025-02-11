фото: Міністерство оборони України

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ безпілотні авіаційні комплекси "BATON" вітчизняного виробництва

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

Зазначається, що ці дрони виготовлені з урахуванням вимог військових за принципом максимальної простоти та зручності експлуатації у складних умовах. Безпілотники "BATON" базуються на рамах різних розмірів.

"Бойові пташки" цих комплексів можуть працювати за різних погодних умов: у мороз та спеку. Конструкційно дрони мають хороші динамічні властивості. І можуть, зокрема, наздоганяти та уражати ворожі цілі на чималій швидкості", — йдеться в повідомленні Міноборони.

Нагадаємо, на озброєння ЗСУ надійшли нові FPV-дрони "ZEUS" і "HADES".

Раніше Міністерство оборони допустило до використання у підрозділах ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс "Громило" українського виробництва.

Також нещодавно на озброєння ЗСУ надійшов безпілотний авіакомплекс "Poseidon".