На Харківщині військові знищили російську "Рапіру"
Прикордонники на Харківщині знищили російську протитанкову гармату. Захисники показали ефектне відео атаки
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
На відео можна побачити роботу військових бригади "Форпост". Захисники вистежали протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра", яку росіяни намагались замаскувати.
"Завдяки майстерності пілотів ударних дронів ворожу позицію разом із гарматою повністю зрівняли із землею", - кажуть військові.
Нагадаємо, раніше українські військові уразили одразу чотири пункти управління безпілотниками російських окупантів. Удари завдали на Запоріжжі, Херсонщині, Донеччині та території Росії.
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