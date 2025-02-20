Буданов прогнозує припинення режиму вогню у 2025 році

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Керівник ГУР Кирило Буданов вважає реалістичним досягнення припинення вогню цього року

Про це він заявив в інтерв'ю засновнику і головному редактору новинного азербайджанського сайту Haqqin.az, передає RegioNews.

Водночас він підкреслив, що це його особиста думка.

"Попри те, що стартові позиції сторін діаметрально протилежні настільки, наскільки це можливо, але разом з тим, я вважаю, що цього року ми прийдемо до режиму припинення вогню", - зазначив Буданов.

За його словами, для цього нині є всі складові.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський назвав три основні принципи справедливого миру.

Український президент також зазначив, що ані Україна, ані РФ не зможуть перемогли на полі бою. За його словами, потрібні дипломатичні рішення для завершення війни.

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