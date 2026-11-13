Є всі перспективи: що буде з цінами на пальне в Україні у листопаді

Ціни на бензин почали падати. Точніше – обвалилися. Вчора гурт впав на 10 грн/л – до 74,70 грн/л. Більше того, поточні митні ціни становлять 65-66 грн/л.

Ціни на бензин почали падати. Точніше – обвалилися. Вчора гурт впав на 10 грн/л – до 74,70 грн/л. Більше того, поточні митні ціни становлять 65-66 грн/л.

Фото з відкритих джерел

Хвиля вже перекинулася на АЗС – сьогодні національні мережі мінус гривня, регіональні розпочали вчора-позавчора. Сьогодні середня ціна 88 грн/л, і якщо поточні закупівельні ціни втримаються, протягом 2-3 тижнів побачимо 80, а потім і нижче.

По дизелю теж є покращення, хоча й не такі радикальні. Але є всі перспективи знову побачити менше 100 грн/л ще в листопаді.

Багато буде залежати не тільки від зовнішнього ринку. В жовтні відчувався дефіцит, через що імпорт паливовозами – найбільш дорогим транспортом – збільшився до понад 105 тис. т. Це найбільший показник з осені 2023-го, коли ринок ще адаптувався до нової системи постачань після початку повномасштабного вторгнення. Половину жовтня гуртові ціни були вищими за роздріб. (В коментах залишу огляд того, яка заруба була із постачаннями в жовтні).

На листопад прогноз скласти складно. З одного боку, нокаутовані металурги та аграрії, з іншого – генераторний попит та формування запасів. (Принагідно нагадаю свою рекомендацію мати запас усім, хто має можливість безпечного зберігання).

Ну, і дивимося на Близький Схід і табло у Лондоні. Все йшло непогано, але сьогодні знов невеличкий підйом по дизелю.