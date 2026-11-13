У Хмельницькому нетверезий водій Audi протаранив чотири автомобілі

Фото ілюстративне

У Хмельницькому нетверезий водій автомобіля Audi A6 спричинив дорожньо-транспортну пригоду за участю п’яти автомобілів. Рівень алкоголю в його організмі становив 3,16 проміле

Про це повідомила поліція Хмельницької області, передає RegioNews .

Аварія сталася напередодні на вулиці Старокостянтинівське шосе.

За даними правоохоронців, водій Audi A6 не врахував дорожньої обстановки, не обрав безпечної швидкості руху та дистанції й зіткнувся з автомобілем Toyota, який їхав попереду.

Від удару Toyota за інерцією зіткнулася з Renault, той — із Daewoo, а Daewoo — з BMW.

Під час спілкування з 39-річним водієм Audi поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд підтвердив, що вміст алкоголю становив 3,16 проміле.

На керманича склали адміністративні протоколи за ст. 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП) та ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння).

Нагадаємо, на Тернопільщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди два автомобілі опинилися в кюветі. В одній з автівок затиснуло водійку та її неповнолітнього сина – вони не могли самостійно вибратися із салону через деформовані двері.