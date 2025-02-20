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20 лютого 2025, 16:24

Буданов ще восени 2021-го наголошував на неминучості вторгнення РФ і демонстрував карту нападу

20 лютого 2025, 16:24
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фото: gur.gov.ua
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Очільник ГУР Кирило Буданов ще за три місяці до повномасштабного вторгнення передбачив плани росіян і продемонстрував карту майбутнього нападу, яка виявилася точною

Про це передає RegioNews із посиланням на LB.ua.

У листопаді 2021 року Буданов передав журналістам Military Times карту майбутнього російського наступу. На мапі докладно зображені шляхи й цілі наступу: оточення Маріуполя, наступ з окупованого Криму на південь Херсонщини та Запоріжжя, морський десант в Одесі, захоплення Харкова, наступ на Київ з боку Білорусі через Чорнобиль.

Тоді карта стала ілюстрацією до великого інтерв’ю очільника української розвідки.

"Росія скупчила понад 92000 військових біля кордонів України і готується до нападу на кінець січня або на початок лютого. Така атака, імовірно, включатиме авіаудари, артилерійські удари й атаки бронетехніки з наступними повітряними десантними штурмами в Одесі й Маріуполі та вторгненням через сусідню Білорусь", – сказав Буданов в інтерв’ю Military Times в листопаді 2021-го.

Значну частину розмови тоді посіла тема допомоги Україні від західних союзників. Буданов висловив упевненість, що США можуть стримати будь-яке російське вторгнення через додаткову військову допомогу Україні та посилення дипломатичного й економічного тиску.

"Нам потрібно більше. Жодна країна, крім України, не веде відкритої війни з росією. А ми вже 7 років. Тому впевнені, що США мають дати нам усе, чого ми не отримували раніше. І просто зараз. Це правильний час для цього. Бо потім може бути дуже пізно", – зазначав тоді Буданов.

Глава ГУР додав, що досить точну інформацію про бажання путіна розпочати війну він отримав від своєї агентури, яка за останні кілька років збільшилася в десятки разів. Глава ГУР натякнув, що йдеться і про людей, близьких до кремля.

Як повідомляється у статті, ввечері 22 лютого 2022 року Володимир Зеленський зібрав на Банковій голів усіх парламентських фракцій і груп. На зустрічі були також прем’єр Денис Шмигаль і представники силових структур: Генштабу, Міноборони, СБУ та ГУР. Причому, тодішні міністр оборони Олексій Резніков і голова СБУ Іван Баканов у промовах перед президентом і парламентарями можливість повномасштабного вторгнення здебільшого заперечували.

"Буданов витягнув зі своїх паперів карту й зі спокійним виразом обличчя, заглиблений у себе почав розповідати речі, від яких у присутніх мала б кров захолонути в жилах: росіяни можуть почати війну за межами Донбасу, під загрозою Херсон і Харків, є загроза для Києва, росіяни можуть спробувати зайти з Чорнобиля", – описували ту зустріч журналісти, які спілкувалися з безпосередніми учасниками наради.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівник ГУР Кирило Буданов вважає реалістичним досягнення припинення вогню цього року.

Росія війна розвідка Буданов Килило ГУР вторгнення
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