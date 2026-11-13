Троє пацієнтів постраждали через атаку РФ на медзаклад у Києві, – МОЗ

Фото: ДСНС Києва

Внаслідок російської атаки на Київ пошкоджено один із медичних закладів Національної академії медичних наук України

Про це повідомила пресслужба МОЗ, передає RegioNews.

Зазначається, що постраждали троє пацієнтів медзакладу. Їм надали необхідну допомогу на місці. Серед медичних працівників постраждалих немає.

Пацієнтів, які перебували у пошкоджених відділеннях, перевели до інших відділень лікарні.

Нагадаємо, в ніч на 13 листопада російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. Раніше повідомлялося, що персонал медзакладу евакуював у безпечне місце 30 осіб. Ще сімох людей врятували надзвичайники ДСНС.