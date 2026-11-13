На Прикарпатті двоє залізничників заготовили канабісу на 8 млн грн

Фото: поліція Івано-Франківської області

В Івано-Франківській області правоохоронці викрили двох чоловіків, які організували вирощування конопель, виготовляли канабіс та планували продавати його гуртовими партіями в інші регіони України. Під час обшуків поліцейські вилучили понад 13 кг наркотичного засобу

Про це повідомили у поліції Івано-Франківської області,передає RegioNews .

За даними слідства, організував незаконний посів і вирощування нарковмісних рослин 48-річний житель Коломиї. Наприкінці весни 2026 року він облаштував плантацію конопель на відкритій місцевості в Городенківській громаді. Чоловік самостійно доглядав за насадженнями, обробляв ґрунт і підживлював рослини. Загалом йому вдалося виростити понад 60 кущів конопель.

Згодом до незаконної діяльності він залучив 29-річного жителя Коломийського району. Обидва чоловіки працювали на одному з виробничих підрозділів залізничної галузі.

У вересні спільники зібрали врожай, завантажили рослини в сумки та автомобілем Mercedes-Benz перевезли їх до Коломиї й села Шепарівці. Там вони висушували рослинну масу, виготовляли канабіс і зберігали його для подальшого продажу.

Як встановили правоохоронці, основну партію наркотиків чоловіки планували реалізувати гуртом в інших регіонах України. Також вони продавали канабіс під час особистих зустрічей на території Коломийського району.

Напередодні поліцейські провели низку обшуків за місцями проживання фігурантів, у гаражних і дачних приміщеннях, а також в автомобілі одного з чоловіків.

Правоохоронці виявили незаконну плантацію конопель. У Коломиї вилучили сім відер із рослинною речовиною, а в Шепарівцях — поліетиленові згортки, пакети та пластикову ємність із подрібненою рослинною масою.

Загалом вилучили понад 13 кг канабісу. За оцінками поліції, його вартість на чорному ринку становить щонайменше 8 млн грн. Також правоохоронці вилучили обладнання для вирощування конопель та автомобіль Mercedes-Benz, який використовували для перевезення наркотиків.

Обох чоловіків затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

48-річному жителю Коломиї повідомили про підозру за незаконний посів і вирощування конопель, а також незаконне виготовлення, зберігання та перевезення наркотичних засобів із метою збуту, вчинені за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах.

Його 29-річному спільнику інкримінують незаконне виготовлення, зберігання та перевезення наркотичних засобів із метою збуту в особливо великих розмірах.

Суд обрав обом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Нагадаємо, в Києві 38-річному чоловіку повідомили про підозру в незаконному придбанні та зберіганні наркотиків і психотропних речовин в особливо великих розмірах із метою збуту. Під час обшуків у нього вилучили близько 2,5 кг речовин, схожих на наркотики.