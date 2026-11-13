09:45  13 листопада
На Львівщині в ДТП загинула 4-річна дівчинка
10:26  13 листопада
Троє пацієнтів постраждали через атаку РФ на медзаклад у Києві, – МОЗ
11:37  13 листопада
Російський удар по Одесі: кількість постраждалих зросла
UA | RU
UA | RU
13 листопада 2026, 15:15

На Прикарпатті двоє залізничників заготовили канабісу на 8 млн грн

13 листопада 2026, 15:15
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Івано-Франківської області
Читайте также
на русском языке

В Івано-Франківській області правоохоронці викрили двох чоловіків, які організували вирощування конопель, виготовляли канабіс та планували продавати його гуртовими партіями в інші регіони України. Під час обшуків поліцейські вилучили понад 13 кг наркотичного засобу

Про це повідомили у поліції Івано-Франківської області,передає RegioNews.

За даними слідства, організував незаконний посів і вирощування нарковмісних рослин 48-річний житель Коломиї. Наприкінці весни 2026 року він облаштував плантацію конопель на відкритій місцевості в Городенківській громаді. Чоловік самостійно доглядав за насадженнями, обробляв ґрунт і підживлював рослини. Загалом йому вдалося виростити понад 60 кущів конопель.

Згодом до незаконної діяльності він залучив 29-річного жителя Коломийського району. Обидва чоловіки працювали на одному з виробничих підрозділів залізничної галузі.

У вересні спільники зібрали врожай, завантажили рослини в сумки та автомобілем Mercedes-Benz перевезли їх до Коломиї й села Шепарівці. Там вони висушували рослинну масу, виготовляли канабіс і зберігали його для подальшого продажу.

Як встановили правоохоронці, основну партію наркотиків чоловіки планували реалізувати гуртом в інших регіонах України. Також вони продавали канабіс під час особистих зустрічей на території Коломийського району.

Напередодні поліцейські провели низку обшуків за місцями проживання фігурантів, у гаражних і дачних приміщеннях, а також в автомобілі одного з чоловіків.

Правоохоронці виявили незаконну плантацію конопель. У Коломиї вилучили сім відер із рослинною речовиною, а в Шепарівцях — поліетиленові згортки, пакети та пластикову ємність із подрібненою рослинною масою.

Загалом вилучили понад 13 кг канабісу. За оцінками поліції, його вартість на чорному ринку становить щонайменше 8 млн грн. Також правоохоронці вилучили обладнання для вирощування конопель та автомобіль Mercedes-Benz, який використовували для перевезення наркотиків.

Обох чоловіків затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

48-річному жителю Коломиї повідомили про підозру за незаконний посів і вирощування конопель, а також незаконне виготовлення, зберігання та перевезення наркотичних засобів із метою збуту, вчинені за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах.

Його 29-річному спільнику інкримінують незаконне виготовлення, зберігання та перевезення наркотичних засобів із метою збуту в особливо великих розмірах.

Суд обрав обом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Нагадаємо, в Києві 38-річному чоловіку повідомили про підозру в незаконному придбанні та зберіганні наркотиків і психотропних речовин в особливо великих розмірах із метою збуту. Під час обшуків у нього вилучили близько 2,5 кг речовин, схожих на наркотики.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
наркотики Прикарпаття залізничники
12 листопада 2026
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Світла в країні може не бути від тижня до місяця
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
П’ятьох експравоохоронців Донеччини підозрюють у держзраді: воювали на боці РФ
13 листопада 2026, 17:27
Є всі перспективи: що буде з цінами на пальне в Україні у листопаді
13 листопада 2026, 17:20
У Хмельницькому нетверезий водій Audi протаранив чотири автомобілі
13 листопада 2026, 16:58
Обстріл Запоріжжя: кількість поранених зросла до 30, серед них шестеро дітей
13 листопада 2026, 16:31
Начальник Держпраці на Прикарпатті приховав майно на 12,7 млн грн
13 листопада 2026, 16:19
На Харківщині військові знищили російську "Рапіру"
13 листопада 2026, 16:05
На Херсонщині викрили очільника окупаційної федерації боротьби: йому оголосили підозру
13 листопада 2026, 15:59
У Черкасах чоловік підпалив кілька закладів харчування: поліція затримала палія
13 листопада 2026, 15:43
Прикордонники знищили гармати та склад росіян
13 листопада 2026, 14:35
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Всі публікації »
Ольга Айвазовська
Віктор Андрусів
Віктор Шлінчак
Всі блоги »