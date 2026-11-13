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13 листопада 2026, 15:59

На Херсонщині викрили очільника окупаційної федерації боротьби: йому оголосили підозру

13 листопада 2026, 15:59
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Фото: прокуратура Херсонської області
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За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури жителю регіону заочно повідомили про підозру у співпраці з державою-агресором, виправдовуванні збройної агресії РФ проти України та глорифікації її учасників

Про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі, передає RegioNews.

За даними слідства, 37-річний чоловік обіймав посаду так званого "президента Федерації греко-римської боротьби Херсонської області".

У грудні 2024 року він узяв участь у заходах, присвячених дитячим спортивним змаганням у селищі Новоолексіївка Генічеського району. На тлі російської символіки підозрюваний виступив перед учасниками змагань із промовою про розвиток спортивних напрямів на окупованій території під егідою РФ. Відеозапис його виступу згодом поширили проросійські Telegram-канали.

Крім того, чоловік брав участь в інших публічних заходах, де виступав на підтримку так званих "губернатора" Херсонщини та "депутата обласної думи", схвалюючи їхню політику на окупованій території.

Також, за інформацією слідства, від імені представників окупаційної адміністрації він надавав допомогу російським військовослужбовцям, які забезпечували окупаційний режим.

Чоловіку інкримінують колабораційну діяльність (ч. 6 ст. 111-1 КК України), а також виправдовування збройної агресії РФ проти України та глорифікацію її учасників (ч. 1, 3 ст. 436-2 КК України).

Нагадаємо,що вісім років ув’язнення отримав колаборант, який під час окупації Херсона працював "молодшим інспектором" у незаконно створеній російськими військовими тюрмі.

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