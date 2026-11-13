На Львівщині в ДТП загинула 4-річна дівчинка

Фото: Facebook/Igor Zinkevych

На Львівщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, у якій загинула 4-річна дитина

Про це повідомив депутат ЛМР Ігор Зінкевич, передає RegioNews.

Аварія трапилася 12 листопада близько 15:00 на автодорозі "Шептицький – Радехів", поблизу села Новий Витків. Зіткнулися автомобілі Mercedes-Benz та Audi.

Унаслідок удару 4-річна пасажирка Audi отримала важкі травми. Дівчинку доправили каретою швидкої допомоги до Шептицької міської лікарні, однак медикам не вдалося врятувати її життя.

За попередньою інформацією, обидва водії перебували у тверезому стані.

Обставини та причини смертельної аварії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, на Тернопільщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди два автомобілі опинилися в кюветі. В одній з автівок затиснуло водійку та її неповнолітнього сина – вони не могли самостійно вибратися із салону через деформовані двері.