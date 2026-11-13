Російський удар по Одесі: кількість постраждалих зросла
Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Одесу зросла до семи. Ще дві людини загинули
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
П'ятьох поранених доставили до лікарні. Серед госпіталізованих одна людина перебуває у важкому стані, четверо – у стані середньої тяжкості.
Ще двом постраждалим медики надали допомогу амбулаторно.
Також в ОВА повідомили, що після російської атаки на Чорноморськ 11 листопада у лікарнях залишаються четверо людей.
Нагадаємо, вранці 13 листопада російські війська завдали ударів по Одесі. Раніше повідомлялося про двох загиблих та п'ятьох постраждалих. Внаслідок атаки в місті зруйнований приватний будинок – рятувальники загасили пожежу.
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