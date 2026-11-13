Начальник Держпраці на Прикарпатті приховав майно на 12,7 млн грн

Фото: Офіс Генерального прокурора

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури 41-річному начальнику територіального органу Державної служби України з питань праці повідомили про нову підозру — у внесенні недостовірних відомостей до декларації

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, у декларації за 2024 рік посадовець не зазначив членів сім’ї, фактичне місце проживання та нерухомість, якою користувався він і його близькі.

Зокрема, чоловік разом із родиною проживав у будинку площею понад 200 квадратних метрів на Тернопільщині. Нерухомість вартістю майже 5 млн грн належить його матері.

Також посадовець не задекларував дві квартири в Тернополі загальною вартістю 5,1 млн грн, майстерню, гараж та автомобіль. Це майно оформлене на його співмешканку. При цьому квартири здавали в оренду, а отриманий дохід, за даними слідства, привласнював сам посадовець.

Чоловіку інкримінують умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації (ч. 2 ст. 366-2 КК України).

Крім того, начальник Держпраці вже є обвинуваченим у справі про систематичне вимагання неправомірної вигоди від підприємців.

За версією слідства, він разом із двома підлеглими та директором навчального центру організував схему одержання грошей за непроведення перевірок, приховування порушень, підготовку потрібних висновків щодо нещасних випадків на виробництві та оформлення фіктивних документів про навчання з охорони праці.

Групу викрили у листопаді 2025 року. У жовтні 2026-го обвинувальний акт щодо чотирьох фігурантів скерували до суду.

Нагадаємо, раніше 45-річному експосадовцю районного ТЦК на Львівщині повідомили про підозру через недостовірні дані в декларації. Йдеться про суму понад 4,5 млн грн.