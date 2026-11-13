Обстріл Запоріжжя: кількість поранених зросла до 30, серед них шестеро дітей
У Запоріжжі кількість поранених унаслідок російського обстрілу 13 листопада зросла до 30: серед них шестеро дітей
Про це повідомили у Нацполіції, передає RegioNew.
Кількість постраждалих унаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя зросла до 30 людей. Серед поранених — шестеро дітей.
Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
На місцях працюють правоохоронці. Поліцейські охороняють пошкоджене житло, також розгорнуто оперативний штаб поліції.
Крім того, поліцейські антидронового загону забезпечують повітряне прикриття в місцях скупчення людей.
Нагадаємо, що російські війська 13 листопада завдали чергового удару по Запоріжжю, атакувавши промисловий об'єкт у Космічному районі міста.
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