Обстріл Запоріжжя: кількість поранених зросла до 30, серед них шестеро дітей

Фото: Нацполіція

У Запоріжжі кількість поранених унаслідок російського обстрілу 13 листопада зросла до 30: серед них шестеро дітей

Про це повідомили у Нацполіції, передає RegioNew .

Кількість постраждалих унаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя зросла до 30 людей. Серед поранених — шестеро дітей.

Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

На місцях працюють правоохоронці. Поліцейські охороняють пошкоджене житло, також розгорнуто оперативний штаб поліції.

Крім того, поліцейські антидронового загону забезпечують повітряне прикриття в місцях скупчення людей.

Нагадаємо, що російські війська 13 листопада завдали чергового удару по Запоріжжю, атакувавши промисловий об'єкт у Космічному районі міста.