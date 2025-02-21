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На вооружение ВСУ поступили новые FPV-дроны
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21 февраля 2025, 07:05

На вооружение ВСУ поступили новые FPV-дроны

21 февраля 2025, 07:05
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фото: Министерство обороны Украины
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Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ беспилотные авиационные комплексы U13 и U15 украинского производства

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Отмечается, что коптеры U13 и U15 имеют мощные электродвигатели. "Птички" этих комплексов малоуязвимы для вражеских радиоэлектронных средств противодействия, поэтому их можно применять при разных метеорологических условиях.

"Дроны этих комплексов предназначены для уничтожения защищенных огневых позиций, бронетехники и живой силы противника. FPV-дроны U13 и U15 отличаются размерами рамы и показателями полезной нагрузки", - говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, в феврале парк "птичек" ВСУ пополнили боевые дроны "BATON".

Недавно на вооружение ВСУ поступили новые FPV-дроны "ZEUS" и "HADES".

Ранее Министерство обороны допустило к использованию в подразделениях ВСУ беспилотный авиационный комплекс "Громило" украинского производства.

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