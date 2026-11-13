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13 листопада 2026, 13:57

На Рівненщині депутат-військовий отримав $6 тисяч за "вирішення питання" із СЗЧ

13 листопада 2026, 13:57
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Фото: Прокуратура України
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На Рівненщині затримали 45-річного підполковника, який є депутатом місцевої ради. Його підозрюють в одержанні 6 тисяч доларів за вплив на посадовців іншої військової частини

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, військовий пообіцяв за гроші домовитися з посадовцями іншої військової частини, щоб допомогти солдату повернутися на службу після самовільного залишення військової частини, а також створити умови для його звільнення від кримінальної відповідальності.

Спочатку підозрюваний вимагав за свої послуги 10 тисяч доларів, однак згодом погодився на 6 тисяч.

23 жовтня 2026 року солдат за його сприяння отримав рекомендаційний лист і повернувся на військову службу. А вже 28 жовтня, після отримання обумовленої суми, підполковника затримали.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – зловживання впливом.

Суд обрав йому запобіжний захід, а також відсторонив від виконання службових обов'язків.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині правоохоронці викрили військового. Він за хабар пропонував "вирішити питання" з кримінальною відповідальністю за СЗЧ. Свою "допомогу" він оцінив у 28 тисяч доларів.

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