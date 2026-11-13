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13 листопада 2026, 15:43

У Черкасах чоловік підпалив кілька закладів харчування: поліція затримала палія

13 листопада 2026, 15:43
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Фото: поліція Черкаської області
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У Черкасах правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють в умисному підпалі кількох закладів харчування в центральній частині міста. Пожежа сталася в ніч проти 13 листопада. Вогонь пошкодив декілька закладів

Про це повідомили у поліції Черкаської області, передає RegioNews.

Повідомлення про пожежу надійшло до правоохоронців уночі 13 листопада. На місце події прибули слідчо-оперативна група Черкаського районного управління поліції, криміналісти, оперативники кримінальної поліції обласного управління та працівники кримінального аналізу.

Під час слідчих дій поліцейські встановили особу ймовірного палія та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом події розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне знищення або пошкодження майна.

Санкція статті передбачає від трьох до десяти років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Поліція також закликає громадян, які володіють інформацією про підпал, повідомити про це на спецлінію 102.

Нагадаємо, що у Харкові судили чоловіка за підпал авто. Машина належала його колишній дівчині.

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підпал Черкаси чоловік заклади громадського харчування
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