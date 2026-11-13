Прикордонники знищили гармати та склад росіян

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Прикордонники показали свіжі кадри з Південно-Слобожанському напрямку. Українські військові успішно "рознесли на шмаття" склади ворога

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На відео можна побачити роботу військових бригади "Гарт". Захисники лише за кілька днів атакували дві гармати росіян, а також засоби зв’язку, склад з боєкомплектом і транспортні засоби.

"Військовослужбовці Держприкордонслужби у складі Сил оборони України й надалі ефективно знищують сили та засоби противника, стримуючи його спроби прориву на півночі Харківської області", - кажуть військові.

Нагадаємо, раніше українські військові уразили одразу чотири пункти управління безпілотниками російських окупантів. Удари завдали на Запоріжжі, Херсонщині, Донеччині та території Росії.