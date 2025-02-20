В ЄС назвали дві умови для відправки миротворців в Україну

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Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що відкритий до обговорення миротворчої місії в Україні, але для цього необхідно виконати певні умови

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву латвійського президента, яку цитує LSM.

За його словами, насамперед треба зрозуміти, як буде зміцнена безпека й обороноздатність Латвії в разі відправки військ в Україну.

По-друге, необхідно знати, якими будуть умови розміщення військових ЄС в Україні.

Зазначимо, що європейські країни розділилися в питанні відправки миротворців в Україну в разі припинення вогню. Наприклад, Чехія та Словаччина поки не хочуть обговорювати питання розгортання миротворчих сил в Україні.

Нагадаємо, Володимир Зеленський пообіцяв оприлюднити рейтинг довіри українців до нього та лідерів інших країн.