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19 лютого 2025, 14:22

Україні не вистачає ракет для ППО, - Зеленський

19 лютого 2025, 14:22
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ілюстративне фото: Мілітарний
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Президент Володимир Зеленський повідомив про нестачу ракет для систем протиповітряної оборони

Про це глава держави заявив під час спілкування з представниками ЗМІ, передає RegioNews.

За його словами, Україні важливо отримати ліцензію на власне виробництво ракет для систем Patriot.

"Ми кожного дня рахуємо, я вибачаюся, коли 3-4-5 ранку, коли командувач мені телефонує і каже: ми біля цього міста. Я зараз не хочу казати, яке це місто, але під цим містом в нас немає ракет для систем Patriot. Все, ми вичерпали, я це розумію. У нас немає ракет для систем ППО. Я думаю, що це неправильно", - зазначив Зеленський.

За його словами, він говорив про це з представниками США в контексті того, що вони можуть надати Україні з точки зору гарантії безпеки.

"Ви не хочете надсилати військ, ви не хочете НАТО. Чи ми можемо отримати достатньо систем Patriot?... Це така тривала розмова, занадто тривала", - констатував Зеленський.

Нагадаємо, уряд Німеччини оголосив про новий пакет допомоги для України. Він включає, зокрема, ракети для систем ППО IRIS-T, артилерійські установки Zuzana 2 та тисячі артснарядів.

Раніше ми повідомляли, що Велика Британія виділила Україні новий пакет військової допомоги. Він включає танки, артилерію, ракети та інші типи озброєнь.

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