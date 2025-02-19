На Україну чекає довга війна чи втрата незалежності, - Гороховський

фото: Instagram/gorokhovsky

Таку думку висловив бізнесмен, банкір та співзасновник "Монобанку" Олег Гороховський після російсько-американських переговорів у Саудівській Аравії

Про це він написав у своєму Телеграм-каналі, передає RegioNews.

Каже, "стає очевидним, що навряд ми погодимося на їхній "мир".

"Тож на нас, мабуть, чекає довга війна чи втрата незалежності. Рівень непередбачуваності збільшився до показників лютого 2022 року. Тримаємося", - наголосив співзасновник "Монобанку".

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський назвав три основні принципи справедливого миру.

Раніше глава держави говорив про те, що Україна не прийме угод з РФ, які будуть укладені "поза нашими спинами". Він підкреслив, що жодних рішень про Україну та Європу не повинно бути без України та Європи.

18 лютого у Саудівській Аравії відбулася зустріч глави МЗС РФ Сергєя Лаврова і помічника правителя Росії Юрія Ушакова із делегацією США.