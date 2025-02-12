Танки, ракети та артилерія: Британія виділила Україні нову військову допомогу
Велика Британія виділяє Україні новий пакет військової допомоги. Він включатиме танки, артилерію, ракети та інші типи озброєнь
Про це заявив міністр оборони Британії Джон Гілі на засіданні у форматі "Рамштайн", передає RegioNews.
"Сьогодні я оголосив про виділення додаткових 150 мільйонів фунтів стерлінгів на нову вогневу потужність – танки, артилерію, ракети "повітря-повітря", а також нові контракти на ремонт найважливішої техніки в Україні", – заявив глава оборонного відомства.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом 2024 року Україна отримала від США лише половину від обіцяної за рік допомоги.
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