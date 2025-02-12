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Велика Британія виділяє Україні новий пакет військової допомоги. Він включатиме танки, артилерію, ракети та інші типи озброєнь

Про це заявив міністр оборони Британії Джон Гілі на засіданні у форматі "Рамштайн", передає RegioNews.

"Сьогодні я оголосив про виділення додаткових 150 мільйонів фунтів стерлінгів на нову вогневу потужність – танки, артилерію, ракети "повітря-повітря", а також нові контракти на ремонт найважливішої техніки в Україні", – заявив глава оборонного відомства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом 2024 року Україна отримала від США лише половину від обіцяної за рік допомоги.