Украине не хватает ракет для ПВО, - Зеленский

иллюстративное фото: Милитарный

Об этом глава государства заявил в ходе общения с представителями СМИ, передает RegioNews.

По его словам, Украине важно получить лицензию на собственное производство ракет для Patriot.

"Мы каждый день считаем, я извиняюсь, когда 3-4-5 утра, когда командующий мне звонит по телефону и говорит: мы возле этого города. Я сейчас не хочу говорить, какой этот город, но под этим городом у нас нет ракет для систем Patriot. Все, мы исчерпали, я это понимаю. У нас нет ракет для систем ПВО. Я думаю, что это не ."

По его словам, он говорил об этом с представителями США в контексте того, что они могут предоставить Украине с точки зрения гарантии безопасности.

"Вы не хотите присылать войска, вы не хотите НАТО. Можем ли мы получить достаточно систем Patriot?... Это такой длительный разговор, слишком длительный", - констатировал Зеленский.

Напомним, правительство Германии объявило о новом пакете помощи для Украины. Он включает в себя ракеты для систем ПВО IRIS-T, артиллерийские установки Zuzana 2 и тысячи артснарядов.

Ранее мы сообщали, что Великобритания выделила Украине новый пакет военной помощи. Он включает в себя танки, артиллерию, ракеты и другие типы вооружений.